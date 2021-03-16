台富二代無牌駕房車撞人　女鐵騎士撐9天不治

台灣台中市18歲張姓高中生於本月7日深夜無牌駕駛房車，撞倒23歲彭姓女鐵騎士。彭女送院搶救9天後，因腦部重創與多種器官衰竭，周一（15日）深夜11時54分宣告不治。彭女的親友在事後曾怒斥家境富裕的張男「龜縮」，而他周一在母親陪同下現身，其母更鞠躬道歉，並發聲明重申沒有逃避，將會負責到底。警方後續將依過失致死罪將張男送辦。

警方指出，張男當時駕駛房車沿忠明路往中清路方向行駛，當駛經大潤發大賣場前路口，遇到彭女騎電單車，穿越路口欲左轉往中清路方向，雙方因撞擊力大，彭女遭撞飛倒地不起。網友其後查得張男的父親是某醫美診所院長，該診所的Facebook稍早前已關閉。

彭女的閏密事發後發文寫道，「用手電筒照射（彭女的）瞳孔是完全沒反應的那種，頸椎斷裂就算救回來了，也有極大的可能變成植物人，為甚麼妳會遇到這種事？」閨蜜表示肇事者的父母在事發後整整過了一周才出面，僅擔心會有人找兒子麻煩。

不過張男澄清，一切都有照正常程序負責、作筆錄，對家屬與親友沒有不理不睬，會負責賠償與日後和解一事，絕不會逃避。張母發出整整3頁紙的聲明透露，兒子正接受醫院治療評估，自己亦沒有不顧彭女的狀況。