長榮貨船蘇彝士運河擱淺　交通大擠塞

台灣長榮海運公司的大型貨櫃船長賜輪（Ever Given），周二（23日）在埃及蘇彝士運河轉彎時，疑受強風影響及出現技術故障擱淺，造成運河雙向交通大擠塞。當地派出多艘拖船協助脫離困境，業界估計長榮可能因而被罰款。

於2018年建成的長賜輪長近400米，闊59米，在巴拿馬註冊。重達22萬噸的長賜輪載有數百個貨櫃，原定從中國大陸出發，前往荷蘭港口城市鹿特丹。但該船於埃及時間周二早上8時左右從紅海進入時，在狹窄的蘇彝士運河北向河道意外擱淺，嚴重堵塞河道，等候通行的船隻大排長龍。

長賜輪後方的另一艘貨輪馬士基丹佛號（Maersk Denver）上有人拍下照片，可見長賜輪卡在河道中動彈不得，岸邊有疑似小型挖土機協助挖除土壤，更稱對方幾乎撞上他們的船。長榮海運稱接獲船東通知，長賜輪疑遭瞬間強風吹襲，令船身偏離航道導致擱淺；已敦促船東進一步說明事故原因，並與運河管理局等相關單位合作，盡快協助該船脫困。

連接地中海和紅海的蘇彝士運河總長約193公里，沿途有3個天然湖泊，是歐洲與亞洲之間最短的水路。埃及政府2015年曾大規模擴闊運河、加深主要河道，並為船隻提供一條與之平行、長35公里的航道。