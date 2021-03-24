國新辦發表《美國侵犯人權報告》　批美是麻煩製造者

在紐約布魯克林，醫院用拖車將感染新冠肺炎的死者屍體冷藏保存。

歐盟及英美加等西方地區及國家近日就新疆人權問題，與中國爆發罵戰。中國國務院新聞辦公室周三（24日）發表《2020年美國侵犯人權報告》，全文約1.5萬字，內容指當地新冠疫情失控、民主失序引發政治亂象、種族歧視惡化以及至貧富分化加劇社會不公等，令美國成為全球安全與穩定的最大麻煩製造者。

國新辦報告指出，美國號稱具有世界上最豐富的醫療資源和醫療護理能力，應對新冠疫情卻一片混亂，成為世界上確診人數和死亡人數最多的國家。截至今年2月底，當地確診病例數佔超過全球總數25%，超過50萬人病死，佔全球死亡病例總數近20%。

報告稱當地少數族裔遭受系統性歧視。其中，有色人種佔美國18歲以下未成年人口約三分之一，卻佔被監禁未成年人總數三分之二；非洲裔新冠肺炎感染率是白人的3倍，死亡率為2倍，被警察殺死的機率是白人的3倍；四分之一亞裔年輕人成為種族欺凌的目標。

報告批評，美國執意奉行本國優先，推行孤立主義、單邊主義，霸凌威脅國際機構，殘酷對待尋求庇護者。另就美國防部網站近日刊文稱「台灣不是中國一部分」，國台辦發言人朱鳳蓮周三表示，有關言論是完全錯誤。