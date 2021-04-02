視察道路安全翌日即爆台鐵事故　縣長促支援傷者

台鐵408車次、太魯閣號列車，周五（2日）在花蓮縣大清水隧道內出軌，台政府下令加緊救援及調查原因。花蓮縣縣長徐楨蔚周四（1日）才視察花蓮偏鄉多處道路，呼籲確保道路安全，翌日即發生鐵路嚴重事故，恐怖巧合讓外界更關注當地交通安全問題。徐事後發文，呼籲台鐵務必向傷者及家屬提供最大協助。

台總統府發言人張惇涵周五轉述蔡英文總統的4點指示，包括各相關單位全力投入救援任務、衞福部啟動大量傷病患緊急醫療救護機制、交通部及台鐵積極處理後續交通安排、運安會嚴格調查事故完整釐清原因。台行政院發言人羅秉成亦指，行政院長蘇貞昌已致電交通部長林佳龍、內政部長徐國勇，了解現場傷亡狀況以及危機處理，並指示兩位部長務必親自指揮，優先拯救受困民眾，並盡快恢復交通。

徐榛蔚周四在Facebook發表文章《確保道路安全 不分城鄉近遠》，指出自己一連數天，跟建設和農業處官員到光復、鳳林、玉里及富里偏鄉多處道路、農路視察；強調每個鄉鎮的建設都重要，每個鄉親的通行都重視，希望縣鄉共同合作，為鄉親解決問題。她又指，花蓮南北狹長137.5公里，每一條路都連結鄉親朋友的生活、經濟與發展，有安全的道路才有方便的生活。

她在台鐵出軌意外後發文表示：「縣府消防、衞生、警察、交通、社會等各單位立即啟動搶救及各項協助事宜，務必提供傷者及家屬最大的協助。」附圖則寫着「台鐵事故 祈願平安」8個大字。網民則留言「花蓮加油，縣長加油，天祐花蓮」，亦有人批評：「台鐵三不五時就出意外，真的是管理鬆散，難道普悠瑪教訓還學不夠嗎？」