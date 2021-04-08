台鐵約120列車鳴笛向殉職司機致敬　喪女父親盼海葬

台鐵太魯閣號列車上周五（2日）發生嚴重出軌事故，造成50死逾200傷。周四（8日）是罹難者的頭七，台鐵全台約120架列車在事發時間上午9時28分同步鳴笛5秒，全體司機在胸前繫上黃絲帶，以悼念殉職的司機袁淳修和助理司機江沛峰，盼他們一路好走。年僅6歲女童在事故中死亡，她的楊姓父親情緒崩潰稱，盼海葬女兒，讓她成小天使。

楊男與兩名女兒搭上死亡列車，消防將小女兒抱出後，她已明顯傷重身亡，楊男向消防伸手稱，「可以讓我再抱抱她嗎？」場面令人動容。他的大女兒頭蓋骨凹陷碎裂，經手術搶救後已恢復意識，目前情況良好。楊男周四表示，小女兒非常喜歡水，決定海葬女兒，讓她與海洋同在。

台東殯儀館周四舉行太魯閣號列車事故聯合頭七法會，一名女子表示，她的哥哥在事故中喪生，他原本並非搭此班列車返鄉掃墓，但為求盡快回家，經換票搭上該班死亡列車。女子希望哥哥不帶着擔憂離去，父母由她照顧。

另有生前在台北某銀行總行工作的廖翊羽，因回家陪母親掃墓，需多次更換列車班次感到憤怒，斥「以後不回來（台東）了啦！」詎料一語成讖，她搭上回不了家的死亡列車。她的母親事後晚上無法入眠，胃口全無，整日以淚洗面。她的父親則怒斥，後事都還沒辦完，就開始談賠償金，「錢能換回我的女兒嗎？」