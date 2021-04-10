搗破網絡賭博產業鏈拘299人　每日交易逾10億人民幣

浙江省嘉興桐鄉警方近日在省公安廳統一指揮下，成立省市縣三級公安機關聯合專案組，搗破一個網絡賭博產業鏈，涉及境外賭博集團、技術公司、推廣團隊、洗錢集團、第四方支付平台等多個環節。涉案賭博網站會員遍及全國20多個省市，每日賭資交易達10多億元人民幣（逾12億港元），行動中有299人被捕。

浙江警方去年5月發現「開元棋牌」系列網站，涉嫌跨境網絡賭博犯罪，省公安廳先後抽調省、市、縣警力60多人組成聯合專案組調查該網站，發現幕後營運者是一個跨境網絡賭博犯罪集團，頭目為楊某清，並查出杭州另一間息息相關的網絡科技有限公司，該公司法定代表人毛某翔與楊往來密切，涉為境外賭博集團提供資金、技術支援等。

專案組掌握證據後，統籌派出多個抓捕小組趕赴廣東、重慶、江西等地集中收網，先後抓獲毛某翔等多名主要疑犯，並協調阿聯酋等國家遣返10多名疑犯。專案組查明，毛某翔等人2012年在杭州創立該科網公司，早期主要發展電商及手遊業務，楊某清是公司高層之一，後因經營不善，公司開始營運棋牌類遊戲，並涉足網絡賭博產業。該公司2014年決定將涉賭業務向境外轉移，由楊負責具體運作，以逃避偵查。

楊某清在境外的業務逐漸擴大，並於2017年成立集團，在境外多地建立分部，為其開設網絡賭場違法犯罪活動提供技術及人力支援，註冊會員多達數百萬人。該集團會以招聘技術員、客服為由，從國內聘人往境外參與網絡賭博遊戲開發，再通過門戶網站、線下代理、群組信息、應用程式內置廣告等方式，向國內推廣賭博遊戲，並安排第四方支付平台為賭客充值提款提供非法結算通道，通過毛某翔的公司等洗錢。目前此案已移送審查起訴。