五一北京西站交通癱瘓　因大風吹起地膜致斷電

五一假期首天，京廣高鐵上周六（1日）大批列車延誤，使本來已擁擠不堪的北京西站癱瘓至深夜，旅客怨聲載道。中國鐵路當晚發布通報說明原因，指河北省定州市因出現大風天氣，吹起覆蓋在種植物的地膜，導致鐵路接觸網故障；又為事件道歉，讓停運列車乘客在30日內退票。當局已查獲一名涉事男子。

北京最繁忙的北京西站上周六中午開始便有大量乘客滯留，南廣場南進站口其後又突然關閉，大批旅客錯過其他列車，只能滯留在廣場，拖着行李呆等，甚至待到凌晨最終無奈離開。現場塞滿人潮，寸步難行，有旅客抱怨高鐵斷電兩、三個小時，沒法開車，嘆言「假期都毀在北京西站」，又批評當局沒有做好疏導工作。

鐵路當局解釋指，定州市因大風天氣吹起地膜，致京廣高鐵接觸網故障，列車延誤到達北京西站，令等候開車的旅客愈積愈多。北京鐵路公安局石家莊公安處調查後，在路軌附近查獲使用地膜覆蓋種植物的57歲耕地使用者趙某某，正調查事發詳情。有記者周日（2日）早上視察北京西站，發現人潮已疏導，但官方通報當日仍有8班列車停運，至今該站有16班始發列車停運。

另外，交通運輸部周日公布，上周六全國鐵路、公路、水路、民航發送旅客總量5,826.71萬人次，比去年同期增加119.2%。國鐵集團同日稱，上周六全國鐵路發送旅客1,882.6萬人次，較2019年同期增長9.2%；而周日預計發送旅客1,420萬人次，較2019年同期增長7.7%。全國鐵路上周六開行11,416架列車接載旅客，其中1,624架為加開列車；周日預計開行10,739架列車，其中1,081架為加開列車。