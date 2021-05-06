台推鼓勵生育政策產檢假增至7天　預算100億新台幣

台灣人口老化問題嚴重，出生率持續偏低，行政院周四（6日）聽取衞福部及勞動部報告後，同意實施擴大不育夫婦試管嬰兒補助方案、增加產檢次數及項目、放寬育嬰停薪留職及彈性工時等政策，財政預算約100億元（新台幣，下同，約28億港元）。

據內政部統計，台灣去年出生人口約16.5萬人，創歷年新低；死亡人數為17.3萬，死亡人數超過出生人數，人口首度負增長。美國中情局調查全球227個國家與地區的「2021年總和生育率預測數據」，預測台灣生育率為最低。影響生育率的部分原因是遲婚和不婚；前年台灣婦女平均首次結婚年齡為30.4歲，誕下首胎平均年齡為31歲，育齡婦女誕首胎年齡逐年延後，生育胎數也呈減少趨勢。

衞福部表示，參考醫學實證及國際做法，將現行免費提供10次產前檢查增至14次、新增妊娠糖尿病篩檢、貧血檢驗與2次一般超聲波，及檢驗費用等。預估每年將投入12.5億元（約3.5億港元），讓16多萬孕婦受惠。另根據性別工作平等法，現行產檢假為5天，未來將提升至7天，增加2天的工資由政府補貼。為鼓勵雙薪家庭父母能一同陪伴子女成長，當局將修法，使育兒父母可同時申請育嬰停薪留職並領取津貼。

而為降低接受人工生殖療程費用的經濟壓力，政府將擴大不育症試管嬰兒補助對象為一般不育夫婦，其中一方需為台灣籍，且妻子年齡未滿45歲。補助金額除現行低收及中低收入戶維持每次15萬元上限外，一般夫妻首次申請補助上限10萬元（約2.8萬港元），再次申請上限6萬元，每胎最多6次，按年齡區間及療程範圍而定，預估每年投入26至32億元（約7.3億至9億港元），受惠不育夫婦約2.3至2.8萬對。