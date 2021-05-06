市監總局嚴查網絡特供銷售行為　查處130案罰款339萬人民幣

中紀委國家監委周四（6日）公布，國家市場監管總局自開展清理整治網絡銷售和宣傳「特供」、「專供」標識商品專項行動以來，各地部門紀共監測逾350萬個網站、網店，1.4億條商品和廣告訊息，發現涉嫌違規商品及廣告訊息共4,534條，共查處130宗案件，罰款達339萬元（人民幣，下同，約403萬港元），其中更有商家利用微信銷售涉嫌假冒茅台酒。

通報指，市監總局去年9月開始約談主要涉事電商平台企業，將網絡監測範圍從電商平台擴大至門戶網站、移動客戶端等。北京市朝陽區市監局日前接獲舉報，稱有不法商戶以「特供」、「專供」名義在微信銷售涉嫌假冒茅台酒。執法人員根據線索查獲共400瓶帶有「飛天茅台」標識的白酒，酒瓶採用木質禮盒包裝，盒身印有「XX接待用酒」以及帶有「八一」字樣的紅色五角星圖案，瓶身還印有茅台特有的註冊商標飛天圖案。經茅台集團工作人員現場鑑定，這批酒屬於侵犯其註冊商標專用權的假冒商品，涉案款額達60萬元（約71萬港元），目前該案已移送至公安機關。

市監總局表示，近年來，部分商家在電商平台上利用「特供」、「專供」國家機關、與國家機關有密切關聯的特定地點名稱和標誌性建築物名稱，以及國宴、國賓等形式銷售和宣傳商品，欺騙消費者，違法行為愈發複雜和隱蔽問題，有關負責人表示將加快建立國家網絡交易監管平台，進一步加強監管執法力度，選取具有代表性、影響較惡劣的典型案例向社會公布，持續震懾違規違法行為。

中央紀委國家監委駐市場監管總局紀檢監察組有關負責人表示，該局將對此次專項行動全程跟進監督，推動形成監管執法行刑銜接典型案例，為督促市場監管部門進一步提升網絡交易監測監管能力和水平。