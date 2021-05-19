台大醫院10名員工今證實染疫　暫停非緊急住院

台灣新冠肺炎疫情持續。台灣大學醫學院附屬醫院周三（19日）早上發聲明，指工務室（非醫療單位）一名員工於周二（18日）出現發燒症狀，傍晚採樣檢測顯示受感染，隨即通知全辦公室接受檢測，目前共36人完成檢測並接受隔離，至今共10人感染。院方表示，即日起停止非緊急住院、手術/門診手術、檢查、治療、健康檢查等服務。

台大醫院得悉有員工受感染後，已進行環境採樣檢測及清潔消毒。據了解，檢測顯示受感染者當中，有人曾前往萬華區。下一步，醫院將進行全員檢測。台大醫院副院長兼發言人王亭貴周三在記者會上表示，醫院任何人只要有疑似症狀，都要接受檢測，無感染才能上班；如為密切接觸者，即使沒感染也要隔離14天。王又指出，該院目前只有能力處理比較緊急的重症新冠肺炎患者，呼籲輕微症狀者改到其他醫院。

王亭貴又稱，這次有員工確診並非外傳的院內感染，因為住院病人確診才屬院內感染，這次是員工之間感染。有傳疫情爆發令醫院急症室不勝負荷，導致一名長者病情急轉需插喉，惟院方只能提供戶外插喉，致家屬放棄搶救。經流行疫情指揮中心了解，也純屬誤會。

另周一（17日）傳出在高雄鳳山步兵學校，有軍人因就寢時無法保持社交距離，因而要戴口罩入睡。國防部副部長張哲平周三澄清，國防部與相關作戰區主官從未下令官兵睡覺戴口罩。另針對官兵休假於台北自由廣場聚集，張哲平承諾會檢討。