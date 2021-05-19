網上教學致用電大增 全台今早已耗3780萬千瓦

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，教育部下令全台停課、師生網上教學，導致用電量急增。台灣電力公司表示，預計周三（19日）的尖峰負載會達到3,780萬千瓦，較周二（18日）增加52萬千瓦。台電宣布修改針對緊急分區停電規則，將依照A至F組6組輪流實施，下次限電將由E、F組開始，但有市民質疑，此舉是否代表電力供應短期內未能恢復。

根據台電的民生限電停電編組，A、B是「緊急限電組」，C、D、E、F為「計劃限電組」。修改緊急分區停電規則後，不再是一年一輪，而是從A至F輪流實施，由於C、D組已輪過，所以一旦進入分區供電，將從E、F組開始。

台電表示，氣象預報預測周三氣溫最高可達攝氏38度，加上全台各級學校停課，市民用電量將會增加。周三日間備轉容量率原本估計為5.8％，經過努力調度，增加民營機組發電，上修為6.19％，供電燈號進入代表供電吃緊的黃燈。

政府為確保晚間光電減少後穩定供電，已協調民營電廠、增購汽電共生量，大約可增加35萬千瓦，同時透過需量反應等措施，預計可減少105萬千瓦用電需求。台電呼籲民眾，一起節約用電，共度供電緊澀時期。