598億人民幣晶片項目傳爛尾　創始人曾涉半導體騙局

號稱總投資598億元（人民幣，下同，約721億港元）的山東濟南泉芯集成電路製造有限公司（下稱泉芯），有員工近日表示資方自4月起已停止出糧，更強迫員工離職，疑項目爛尾。有內媒周四（20日）報道，泉芯的創始人之一「曹山」亦曾擔任武漢弘芯半導體製造有限公司（下稱弘芯）的創始人，惟弘芯去年已被揭發是騙取補助的詐騙企業，項目已因資金鏈斷裂爛尾收場。

泉芯員工李明（化名）近日表示，副總經理夏勁秋曾口頭指有兩家公司有意接盤泉芯，惟不願接收任何員工，故只能安排大家停薪遣散。至目前，泉芯大批員工已陸續離職。有知情人士透露，泉芯已藉發展晶片之名取得大批投資撥款，包括濟南市國資委旗下公司合共59.7億元（約72億港元）。惟截至今年3月，泉芯的創始人「曹山」出資僅0元。

內媒報道，「曹山」真實身份是安徽典創電子董事長鮑恩保，在2018年已離開弘芯。他接受內媒訪問時稱，泉芯停薪並非資金鏈斷裂，公司目前賬上仍有6至7億元（約7.2至8.4億港元）存款。泉芯亦已預訂了3部ASML光刻機、5部應用材料設備等。

然而，鮑恩保在今年1月已從泉芯離職，更有指他已在泉芯項目貪污了幾百萬元。鮑恩保否認該說法，指願意接受相關部門調查。截至周六，濟南市當局未有回應。