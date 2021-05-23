冒充醫師網絡詐騙近187萬人民幣　最高獲判有期徒刑11年9個月

廣東省廣州市花都區法院上周六（22日）就一宗網絡醫療詐騙案件公開宣判，7名被告人涉嫌開設醫藥科技公司，並通過虛假文宣及網絡問診等手段，誘使他人以高價購買「某黑膏」療程，騙取近187萬元（人民幣，下周，約225萬港元），被裁定詐騙罪名成立，判處有期徒刑11年9個月至1年7個月不等，並罰款20萬至1萬元（約24萬至1.2萬港元）不等。

據報道，自2018年10月起，被告人石某、邱某共同開設醫藥科技有限公司，通過編寫虛假案例推文、利用網絡熱門搜索引擎付費推廣方式，誘騙受害人添加詐騙微信帳號為好友，再利用虛構醫師、中醫藥研究院人員身份，以既定的話術劇本進行「網絡問診」，推銷受害人購買含假藥的療程，詐騙巨額款項。

兩人更僱用被告人羅某作為銷售主管，負責日常培訓、統計月度銷售表、整理更新話術、確定及檢查朋友圈發布的內容，以及解答銷售問題等工作；被告人楊某、林某、陳某、黃某則受僱為銷售客服，負責「看病診治」、銷售、詐騙微信帳號朋友圈發布等工作，其餘一名同案人麥某另立案處理。

廣州花都區法院指7名被告人無視國家法律，通過電信網絡手段詐騙他人財物，裁定詐騙罪名成立，石某、羅某、邱某判處有期徒刑11年9個月至10年不等，各處罰金20萬至8萬元（約24萬至9.7萬港元）不等；楊某、林某、陳某、黃某判處有期徒刑3年9個月至1年7個月不等，各處罰金2萬至1萬元（約2.4萬至1.2萬港元）不等。