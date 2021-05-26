台疫情升溫病房短缺　確診逾10天病毒量低者可解除隔離

台灣近日疫情升溫，在外媒周二（25日）公布最新「對抗Covid疫情排名榜」中，從上月的排名第5跌至第15名，落後於排名第9的中國大陸及排名第10的香港。中央流行疫情指揮中心周三（26日）上午舉行全台防疫會議會後記者會，副指揮官陳宗彥表示，為了提升病床周轉率，確診者距離發病日、採檢日達10天以上，病毒量Ct值30或以上，可解除隔離，採用自主健康管理7天。

台北、新北（雙北）的患者激增，醫療系統壓力緊繃，台北市副市長黃珊珊在全台防疫會議提出，即日起對檢測為無症狀感染者的採取居家隔離。陳宗彥表示，該做法會在專家會議中討論。另台北市聯醫工會在會上表示，目前病房爆滿；陳強調，雙北的專責病房病人配置等可以由分區指揮官來做因應，包含可評估醫療量能、硬件規模、設備等，不會受一人一室限制。

全台三級警戒延長至下月14日，旅遊業者易遊網周三宣布延長旅遊退改規定，民眾於下月3日前提出取消旅行團，全額退款不收手續費。指揮中心強調，宗教場所防疫規定也延長到下月14日，各縣市喪葬事宜應暫停公祭，僅限家祭。

南投縣縣長林明溱宣稱已經與上海復星接洽，想購買BioNTech疫苗，前高雄市長韓國瑜亦要求中央容許地方政府能夠自行向國際藥廠採購疫苗。陳宗彥表示，周二未收到南投縣政府要求自行購買疫苗的公文，但相關的程序會再跟縣市政府說明；強調接種疫苗是防疫措施非常重要一環，需由指揮中心統籌規劃和辦理。