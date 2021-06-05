M68A2戰車炮本月在美測試　9月前運抵台組裝戰車

台灣軍方正積極研製105毫米輪式戰車，已向美國採購兩門M68A2型戰車炮。台媒周六（5日）報道，美國政府已在去年12月4日核准輸出許可，將在今年9月或之前交貨，運抵台灣。這兩門戰車炮預計於本月底前，在美國進行實彈射擊測試。

105毫米輪式戰車配備的主要武器是105毫米戰車炮，其次為目前計劃的7.62毫米同軸機關槍及12.7毫米車長機關槍遙控槍塔。M68A2型戰車炮抵台後，軍方將把它們與自製M2雲豹8輪裝甲車進行組裝及系統整合，並在明年進行研發測試，預計在2023年度前生產兩輛樣辦車。中科院已在M68A2戰車炮採購案中，額外要求廠商提供機械藍圖等7項技術文件，以利整合開發戰車炮塔等。

台軍人士周六指出，因應陸軍未來兵力部署需求，配備105毫米戰車炮的輪式戰車，未來將用於聯兵營，取代老舊的輕型戰車，發揮較強的機動力及火力。由於輪式戰車的車重只有30至40噸，考慮到射擊穩定和安全，炮管後座力將會降低，新型戰炮的後座力較台灣現行同口徑戰車炮降低約七成。