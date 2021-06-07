美研究：新疆少數族裔人口料減260萬至450萬

英國傳媒周一（7日）公開一份美國非牟利機構的中國新疆人口研究報告，顯示中國政府的限制生育政策將令新疆維吾爾族及其他少數族裔人口，在未來20年減少260萬至450萬人，佔新疆少數族裔預測人口的三分之一。

研究由共產主義受難者紀念基金會研究員鄭國恩（Adrian Zenz）負責，中國政府從未公開任何減少新疆少數族裔比例的官方目標，但按官方出生率、人口結構預測及族裔比例，估計中國的人口政策會令少數族裔佔多的新疆南部，漢族人口由8.4%增至25%，而政府只有大力壓低維吾爾族的出生率，才有可能做到。官方數字顯示新疆南部人口目前是947萬，中國的研究推斷到2040年會達到1,314萬人，而鄭國恩則推算是860萬至1,050萬人。目前，新疆在2017年至2019年的生育率已大幅下降48.7%。

報告引述15份由中國政府資助的學者及官員文件，提到有需要增加漢族人口同時減少維族人，因高度集中的維族人會為社會穩定帶來威脅。鄭國恩認為，中方嚴格推行人口控制政策是出於國家安全理由，希望稀釋維族人口，增加漢族人口從而加強對中國政府的忠誠。

中國外交部回應指，上述下降幅度並非反應現實情況，新疆的維族人生育率一直高於漢族，又指所謂的「種族滅絕」完全胡説八道，美國、西方反華勢力及恐華人士有着不可告人的動機。

另外，中國駐英國大使館發言人指倫敦民間維吾爾首輪聽證會既不合法也不可信，且嚴重褻瀆真正種族滅絕受害者，是對2,500萬各族群眾的嚴重挑釁。他續稱，偽法庭帶着有罪推定的立場炮製所謂的審判，實質只是散播謠言演一齣反華鬧劇，以疆制華。