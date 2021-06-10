台中發電廠起火冒濃煙　台南深夜停電

台灣電力供應緊張，位於台中港的台電台中火力發電廠，周四（10日）清晨疑似輸送燃煤的輸送帶起火，一路延燒到旁邊存放燃煤的倉庫，現場冒出大量濃煙。大批消防員已前往搶救，目前火未撲熄。而在台南，後甲變電所周三（9日）深夜發生設備故障，造成多區逾6萬戶一度停電。

台中電廠火警發生後，網民紛紛在Facebook上載現場圖片。台中港務消防局指出，早上接獲台中市消防局轉報，已派遣11車24人前往灌救。台中港務消防局副隊長曾星明表示，起火位置是煤倉與發電機組間運送煤炭的輸送帶。

台電表示，早上台中電廠輸煤轉運塔上午7時03分傳出火警，電廠於7時09分通報消防隊，初步了解並未造成人員受傷。該轉運塔主要負責將卸煤碼頭燃煤運送至廠內煤場存放，屬於前端運送，目前電廠煤場燃煤庫存量仍充足，各機組運作正常，供電不受影響。

至於台南發生的停電事故，據台電台南區營業處證實，台南市後甲變電所於周三晚11時59分發生設備故障，造成東區、中西區及永康區逾6萬戶停電。台電派人搶修後，停電區域陸續恢復供電，直到周四凌晨零時44分全數恢復供電，停電時間共45分鐘。