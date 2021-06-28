武漢實驗室唯一外國科學家　否認有職員染疫

美媒周一（28日）報道，研究蝙蝠病毒的澳洲病毒學家安德森（Danielle Anderson），在去年12月新冠疫情爆發初期，是中國科學院武漢病毒研究所唯一一名外國科學家。她近日受訪提到該實驗室洩漏病毒的說法時，強調設施有嚴格安全防護，傾向相信病毒是源於自然。

42歲的安德森2016年開始與武漢的研究人員合作，她當時是杜克-新加坡國立大學醫學院生物安全實驗室的科學主任，研究伊波拉病毒、尼巴病毒等致命病毒。2019年底，她到武漢病毒研究所繼續進行有關研究。她指，實驗室並非外界所指有安全漏洞，內設最高級別的生物安全系統，設施排出的空氣、廢水和廢物都會經過消毒過濾；而研究人員要經過45小時訓練，才可在實驗室獨立工作，每次工作都需穿氣壓服，離開前要經過化學淋浴。這些都是最高安全級別BSL-4實驗室的強制規定。

對於有報道指，最早是武漢病毒研究所的研究人員感染，因而洩漏新冠病毒。安德森稱，直至2019年底，她認識的研究人員都沒有人生病。而她回新加坡後接受檢測，顯示她從未染疫。她又提到，2019年12月底有很多曾在武漢合作的研究人員到新加坡出席有關尼巴病毒的會議，沒有聽到有疾病在實驗室傳播的消息。

安德森認為，這不代表新冠病毒絕不可能從實驗室洩漏，但她仍相信病毒較可能起源於自然。雖然她不知道該研究所所有人的工作，但她知道曾有關於病毒感染人類細胞的測試研究，但相信沒有人蓄意播毒或讓人受感染。她表示，科學家需要10年才找出非典型肺炎的病原體，對於科學家未能找出今次疫症的源頭，她毫不感到驚訝。