台33歲未婚消防員葬身火埸　同袍蹲地痛哭

台灣彰化市喬友大樓周三（6月30日）晚上發生大火，其中死者為33歲消防員陳志帆，彰化縣消防局周四（7月1日）公布，初步判斷陳志帆是因氧氣瓶耗盡，躲進旅館房間的浴室後，吸入過多濃煙窒息身亡。

彰化縣消防局東區消防分隊，當晚8時許趕往現場，6名消防員分成2人一組上樓，陳志帆與一名陳姓同袍同組上樓，不料途中陳姓同袍跌傷，先行撤出。陳志帆一人前往9樓搜救，直至清點人數時，才在防疫旅館的9628房內被發現，失去意識。隊員把全身熏黑的陳志帆抬出旅館外，圍着他不斷輪流跪地施CPR急救，最後仍回天乏術，不少同仁當場淚崩，場面令人鼻酸。

在消防員灌救期間，大廈9樓處曾有人持大型手電筒在窗邊不斷搖晃，後來失去蹤影，是否獲救不得而知。有民眾推測，該名持手電筒搖晃的人極有可能就是陳志帆。獲救的旅館業者表示，回想起事發過程仍心有餘悸，當時9628房間不知何故被反鎖，他需要從窗戶爬進開鎖，讓消防員入內救援，並指「很感謝消防員冒着生命危險救人」。

台媒指，陳志帆是家中唯一的男生，未婚，還有一位妹妹，在當消防員之前，曾跟着父親一起當義消，2014年成為正職消防員。東區消防分隊瀰漫低氣壓，隊員指陳志帆的消防裝備還掛在其衣物櫃上，他們都紅着眼眶強忍悲傷繼續執勤。有網民在Facebook貼出一張黑白照，可見消防員難過地蹲在地上，疑似捂臉哭泣，網友紛紛留言致敬。