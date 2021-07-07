全台驚見「超大火球」墜落　氣象局證實是罕見火流星

周三（7日）凌晨零時左右，宜蘭、花蓮等全台各地都有民眾目擊超大火球劃過天空，墜落時還連續閃爆4次，非常刺眼，網友熱議是不是「人類要毀滅了」。台氣象局其後證實這是難得的火流星，並指它量體較大，劃過天空時還會聽到音爆聲。

網友紛紛在網上分享目擊經過，「指巨大的火球劃過天際，且愈來愈大顆，許多人直呼「好亮啊」、「人類要滅絕了」、「會不會大地震啊」、「還是飛機失事」。亦有網友發文指在瑞芳看到一團帶紅色火光的不明物體墜落，「是墜機？太空垃圾？流星？隕石？」、「我們現在還有幾集可以逃？」。

氣象局長鄭明典其後在facebook發文解釋是火流星。氣象局天文站主任鄭俊岳也表示，火流星比月亮還亮，不是經常會有，剛好凌晨流星體軌道劃過台灣上空才有機會看到。鄭俊岳指，這顆火流星量體比較大，跟大氣摩擦產生的熱量跟光線也更大，當火流星劃過時，有時還會聽見音爆。

然而有網民發現，台北天文台的福壽山農場星空直播在7月6日23點58分15秒時，直接跳到7月7日0點20分39秒，剛好少了火流星這一大段，讓人質疑「是巧合嗎？」