台積電鴻海斥3.5億美元　購新冠疫苗捐予衞福部

台灣企業台積電、鴻海集團及永齡基金會周一（12日）分別宣布，已向上海復星醫藥合共採購1,000萬劑新冠疫苗，並捐贈予台行政院衞生福利部疾病管制署作為防疫之用。是次捐贈的疫苗共值約3.5億美元（約27.3億港元）。

台積電周一上午發公告表示，該公司購買的500萬劑疫苗涉及金額不超過1.75億美元（約13.65億港元），包含疫苗採購、必要的冷鏈物流、處理服務與保險等。鴻海則指出，其疫苗捐贈案是由該集團與永齡基金會共同辦理，前者捐贈金額不超過1.05億美元（約8.19億港元），後者不超過7,000萬美元（約5.46億港元）。台積電與鴻海一致表示，這次捐贈因屬重大天然災害所為急難救助的公益性質捐贈，將提交公司董事會追認。

鴻海集團始創人郭台銘周一在Facebook發文稱，自從向有關當局提出疫苗捐贈案到獲得正式授權，他與團隊始終抱持希望，盡可能努力在最短時間內完成採購及捐贈的法律程序。他指雖已簽署合約，但仍不能放鬆，因還要努力催促到貨時間和數量。他指出，這批疫苗是由德國原廠直送，又稱整個洽購過程以商業條件談判的本質進行，並未受北京任何指導或干涉。

上海復星醫藥周日（11日）晚上宣布，子公司復星實業已與台積電、鴻海、永齡基金會委託的裕利醫藥簽署有關疫苗銷售協議。台媒報道，這批疫苗將重新製作標籤，不會出現「復必泰」的稱呼。