全國多地暴雨成災　街道成河洪水沖走市民

步入「三伏天」（古時指一年當中最炎熱的日子），大雨與悶熱天氣相伴而來，全國多地遭遇入汛以來最強降雨。據氣象部門預報，從周日（11日）到周二（13日），華北、黃淮北部和東部以及東北地區南部等地有大到暴雨，山西、北京、天津、河北、河南等地部分地區有大暴雨，街道瞬間成河，有市民和車輛被水沖走。

中央氣象台於周日發布今年首個暴雨橙色預警，同時發布強對流天氣黃色預警。在北京，自當晚起至周二上午8時，全市平均降雨量287.2毫米，較往年同期的147.5毫米出9成。四川省周日凌晨零時起啟動三級防汛應急響應，位於達州渠江下游的渠縣，縣城樓宇、商舖地下全部被浸。截至周日下午1時半，洪澇造成當地72.2萬人受災，農作物受災面積2.6萬公頃，1,318間房屋倒塌或嚴重受損，直接經濟損失21.5億元（人民幣，下同，約26.22億港元）。

河南西和北部地區自上周六晚至周一凌晨也迎來今年最強降雨，濟源、鶴壁局部地區出現特大暴雨，平均降雨量分別高達151.2毫米和118.8毫米。大雨造成當地逾4.9萬人受災，農作物受災面積3,447公頃，絕收面積近100公頃，直接經濟損失逾4,780萬元（約5,830萬港元）。

河北邯鄲武安市周日下暴雨，街道瞬間化為一片汪洋。有網民拍攝到，當地街道有不少車輛被激流沖走，另有市民緊抱大樹自救。同日在山西晉城，一對母子開車上街被困，其後二人更被急流沖走，幸最終獲途人相救。湖北恩施州周日發布暴雨紅色預警，城區街道化成河流，有市民開車駛經隧道出口，雨水宛如瀑布瀉下。另周一在山東濟南歷下區第三人民醫院附近河邊的泊車位，因路基塌陷致整排車輛墮入河中。