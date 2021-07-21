鄭州耗逾500億人民幣建海綿城市　民眾質疑成效

位於黃河中下游交界的河南鄭州市，因一場千年難遇的暴雨成為內地關注焦點。作為省的「海綿城市」建設試點，鄭州至去年已投入超過534.8億元人民幣（約641.7億港元）改善防洪問題，惟今次災情令民眾質疑工程成效。惟有專家周三（21日）表示，今次暴雨實屬罕見，已超出海綿城市的應對能力。

海綿城市即是將城市建設得如海綿一樣，在適應環境變化和應對自然災害等方面，具有良好的「彈性」。在下雨時吸水、蓄水、滲水、淨水，需要時將蓄存的水「釋放」並加以利用。而鄭州市在2016年入選海綿城市建設省級試點，並開始在建設方面投入大量資源。

在2018年1月公示的《鄭州市城市總體規劃(2017-2030年)》顯示，預料鄭州至2020年建設海綿城市項目，包括在主城區規劃191條澇水行泄通道，建設和改造海綿公園等，預計海綿城市建設要求的面積，達到主城建成區總面積的22.5%。

但是，已投入大量資金建設的海綿城市，卻在此次水災中未能發揮作用。浙江工業大學海綿城市研究中心主任陳前虎表示，海綿城市解決的是中小雨的徑流蓄滯問題，但此次河南大雨屬於突發特大暴雨，不是海綿城市建設所能解決。

陳前虎續指，海綿城市可分為「大海綿」和「小海綿」，前者指城市濕地、湖泊等蓄水能力強的大型生態設施；後者是指綠地等小型生態設施。如果缺少河湖濕地，在洪水到來時往往會缺少蓄水空間，造成如今次河南般的災害。他強調，海綿城市不能解決暴雨引起的內澇問題，「這是天災不是人禍」。