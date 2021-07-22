鄭州部分地區停水停電　市面現搶購潮

河南鄭州市暴雨災情不斷，金水區、二七區、鄭州大學主校區、滎陽市區等地出現停水或停電等情況。內媒供電公司已經啟動應急響應，搶修供電設施。另受災情影響，市面出現搶購潮，超市的飲用水售罄，有民眾被迫賣剩餘的瓶裝蘇打水應急。

國家電網鄭州供電公司周三在微博公報，鄭州地區因受暴雨影響，市區一座110千伏變電站停止運作，40餘條配網線路和開閉亦因大雨停電，部分區域的居民用電因此受到影響。公司表示將全力搶修，務求盡快恢復供電，並會及時發布相關信息及搶修進度，希望民眾能夠耐心等待。

其中，二七區政通路居民趙女士表示，當地周二（20日）下午5時起出現斷水情況，附近超市的飲用水早已售罄，只能買到幾瓶蘇打水應急，連即食麵等都被搶購一空。她又指，該區目前供電正常，但仍未恢復供水，應急飲用水的供應上也十分短缺；金水區的林女士就指，周三上午8時起，她所住的小區開始停水，停水前也沒有接到任何通知。

至於新密市災情方面，下莊河村多間店舖被洪水夷為平地，眼下一片頹垣敗瓦。有受災商戶老闆表示損失慘重，聲淚俱下。目前該地處於斷水斷電狀態，信號網絡也在癱瘓中。民眾受內媒記者訪問時聲稱，事發時洪水巨大，水位甚至淹到世紀華聯時代廣場的1樓位置。目前，當地的救援工作亦在進行中。