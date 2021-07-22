台今增30宗本土確診　再簽3600萬劑莫德納疫苗供應合約

台灣新冠肺炎疫情繼續回升，中央流行疫情指揮中心周四（22日）公布新增30宗本土確診病例及3宗境外輸入病例，另多4人死亡；數字連續5天維持在雙位數。台行政院表示，現已完成今年第四季，以及明、後年共3,600萬劑美國莫德納新冠疫苗採購合約案，預告每周皆會有新進展。同時，失智社區服務據點亦可遵循防疫指引逐步恢復服務。

指揮中心指揮官陳時中公布，新增的本土病例分別15男15女，年齡介乎未滿5歲至70多歲。其中新北和台北居多，各佔11宗；其次是桃園市7宗、新竹市1宗。確診個案其中有5宗感染源不明，1宗仍在調查。新增的死亡個案中，死者為2男2女，年齡介乎60多歲至70多歲，包括全台首宗印度變種病毒Delta確診者，住於屏東縣的72歲枋寮果農之妻。

另外，指揮中心亦公布周三（21日）新增12宗疫苗接種後死亡事件，包含9宗英國藥廠阿斯利康及牛津大學共同研發的新冠疫苗，3宗莫德納疫苗。其中1名36歲男性是全台接種莫德納後死亡的最年輕個案，他本身有心臟衰竭等疾病，接種後第二天身體發熱，13天後被發現在家中死亡，死因待釐清。

行政院長蘇貞昌表示，雖然疫情近日有所放緩，有條件可考慮降級，但仍要視周邊國家的疫情，不能「瞬間開門」。他又指，台灣能在2個月內控制疫情，但疫情愈趨向穩定時，愈不能掉以輕心。指揮中心將規劃及完備相應管制措施與防疫指引，再緩步解除限制措施；同時為考量失智服務對象及家庭照顧者需求，失智社區服務各據點在防疫完備工作的前提下，遵照指引即可逐漸向民眾恢復服務。