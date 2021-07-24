台灣多地開放堂食　餐桌需裝隔板及保持距離

台灣自下周二（27日）起將新冠疫情第三級警戒降為第二級，除新北外，高雄、台南等多地開放堂食。台南市長黃偉哲周六（24日）宣布，該市開放餐飲堂食後，需隔開坐及使用隔板等保持距離。高雄市長陳其邁亦宣布，開放堂食的餐廳需加裝3面式隔板，健身房、託兒等場地在職員接受快篩後可開放，但打麻雀等室內社交聚會仍禁止。

黃偉哲在防疫紓困檢討會議中，決定台南市下周二起開放餐飲堂食，相關單位也會稽查。該市經濟發展局長陳凱凌指出，餐廳需依照堂食餐飲指引，禁止提供試吃、邊走邊吃，除了要隔開及使用隔板外，桌間距離需至少有1.5米，禁止搭枱。此外，台南市政府將推動「安心旅宿」及「安心餐廳」標章，採用相同式樣但不同顏色及文字內容，每個標章皆有一組序號，等同於餐旅業者的身份編號，以便政府進行管理查核。

高雄方面，陳其邁表示該市解封以「積極管理，有效開放」為原則，以緩坡方式逐步鬆綁。餐廳開放堂食時，需加裝3面式隔板，桌距要保持1.5米距離，餐點以個人套餐為主，自助餐則以專人夾菜為原則。另因婚宴使用圓桌難維持安全距離，建議暫緩，若有需要，則按照餐廳防疫規定辦理。考慮密閉空間群聚風險仍高企，麻雀、啤牌等室內非必要社交聚會一律禁止。市衞生局副局長林盟喬表示，公園禁止群聚飲食，不開放遊戲設施，但開放涼亭。市場、夜市建議外賣，管理單位需提人流管制、清消等防疫計劃，並持續禁止試吃、邊走邊吃等飲食方式。