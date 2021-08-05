老翁外遊遭大白鵝攻擊　法院判酒店賠59萬人民幣

內地一名76歲施姓老翁，2018年在浙江安吉縣旅遊時於酒店附近遭2隻大白鵝襲擊，老人摔倒骨折，身體多處被白鵝啄傷。事後老人與酒店方就賠償問題多番協商不果，遂訴至法院。內媒周三（4日）報道指，湖州市安吉縣人民法院於近日，裁定酒店需賠償59萬元（人民幣，下同，約71萬港元）。

施翁2018年11月偕伴參加安吉一個景區的3日遊，在該區以池塘及大白鵝而深受歡迎的酒店入住，一行人在酒店旁池塘邊的林間小路散步時，突然有2隻大白鵝衝前襲擊，施翁亦因被其中一隻白鵝咬着褲管而摔倒。他其後被鑑定身體各有一處8級及9級的傷殘，先後5次住院治理傷情，連同醫藥費及護理費等損失，合共花費逾58萬元（約70萬港元）。

酒店與施翁就事件協商時，拒絕作出賠償，並指事發位置並非酒店直接管理範圍，亦非白鵝的管理人，認為施有義務保護自己。後者在去年8月狀告酒店至法院，法庭近日審訊認為，酒店為由房屋、樹林、觀光區等環境構成的綜合度假酒店，而且住宿區域可步行至事發地，途中並無設置圍欄，認為酒店方有安全保障義務，故判酒店需賠償施某醫藥費、護理費、精神損害撫慰金等共計逾59萬元。酒店並無提出上訴，並按判決作出賠償。