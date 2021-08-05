美國核准售台40門M109A6自走炮　拜登政府首次對台軍售

美國國務院核准向台灣出售M109A6自走炮（圖）。

美國國務院周三（4日）宣布，已核准向台灣出售40門M109A6自走炮等項目，總金額約7億5000萬美元（約58.5億港元），此軍售案已通知美國國會。這是美國總統拜登上任以來，首次對台軍售。

美國國防安全合作署（DSCA）發布新聞稿表示，國務院已經批准一項對台軍售，包括40門M109A6自走炮、20輛M992A2系列野戰炮兵彈藥補給車、一套先進野戰炮兵戰術數據系統（AFATDS）等。

DSCA強調，這項軍售案是基於台灣關係法，將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，這項軍售計畫有助於提高台灣安全，並有助於維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

中國大陸國防部新聞發言人譚克非今年5月，曾經回應有關拜登政府擬向台灣作首次軍售消息，譚克非當時重申，陸方堅決反對任何國家對台售武，及與台發展任何形式的軍事聯繫。美對台售武嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向「台獨」分裂勢力釋放了嚴重錯誤信號。而民進黨當局勾結外部勢力、分裂國家的企圖必定失敗。