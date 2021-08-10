解放軍南海演習規模前所未見　意中抗衡美英及盟友

解放軍於南海大範圍海域舉行的軍演周二（10日）踏入最後一日，有台媒引用歐洲衞星圖片顯示，參與這次軍演的艦艇除第一艘國產航母山東艦之外，還包括一艘075型兩棲攻擊艦、3艘055大型導彈驅逐艦及近30艘各型艦艇，規模之大、火力之強歷來罕見，擺出足以跟美英及其盟友抗衡的演習規模。

根據歐洲哨兵二號（Sentinel 2）衞星於上周六（7日）拍攝的畫面，顯示在解放軍劃定的演習區內集結大量艦艇，當中包括山東艦、海南號075型兩棲攻擊艦。它們是南海艦隊中最大噸位的主戰艦艇，再加上火力強大的055型導彈驅逐艦、052型導彈驅逐艦及其他類型艦艇。

根據已公開資料，目前已服役的055型導彈驅逐艦共有3艘，其中配置於南海艦隊的是大連艦，在北海艦隊服役的是南昌艦與拉薩艦。分析指參與這次演習的除了大連艦外，其餘2艘可能並非來自北海艦隊的拉薩艦與南昌艦，而是尚未公開露面、計劃編配到南海艦隊的鞍山艦和延安艦。

早在8艘055型導彈驅逐艦陸續開建之際，已傳出4艘將分別於北海艦隊與南海艦隊服役。按目前需求來看，南海形勢更為嚴峻，故提早將火力強大的作戰主力優先配置於南海艦隊是合理選項。