內地學習中心「華爾街英語」傳破產　拖欠3個月工資

內媒周四（12日）報道，在內地有多間分店的「華爾街英語」學習中心，其北區銷售負責人已通知各中心分校校長，公司將於下周正式宣布破產，要求各校長通知員工，盡快辦理離職手續。目前華爾街英語方面暫未回應。

據員工透露，此前公司已拖欠3個月工資，周四得知公司即將破產的消息之後，有大批員工提出離職。員工指，華爾街英語在去年疫情後，就持續關店，並透過優化的方式變相裁員，在俗稱「雙減」的「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」政策出台後，算是壓垮公司的最後一根稻草。曾有不少華爾街英語學員在社交平台上透露，中心只收費、不授課，要求退款，但至今仍未得到回應。

資料顯示，華爾街英語1972年創立於意大利，是國際成人英語培訓品牌。自2000年進入內地市場，在11個城市開設71間學習中心。有員工表示，內地公司總人數最多時有超過3,000人，但在陸續裁員下，現僅剩約1,000人，多間分店陸續關閉，目前僅餘不到30間。此外，今年5月初華爾街英語因虛假宣傳被重罰3,650萬元（約4,380萬港元）。