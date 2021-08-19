孟晚舟引渡聆訊結束　加法官10月21日宣布裁決日期

中國電訊設備巨企華為太子女孟晚舟的引渡聆訊周三（18日）結束，加拿大卑詩省最高法院法官霍姆斯表示，會在10月21日宣布裁決日期。

周三的聆訊由代表加拿大司法部的律師弗拉特（Robert Frater）首先陳詞，他強調孟晚舟的引渡聆訊比任何人都公平，並總結了美國對孟晚舟的欺詐指控，指有大量證據證明孟晚舟就華為在伊朗的商業交易上故意欺騙匯豐銀行，以讓滙豐銀行繼續提供服務，這樣已足以確立對孟的欺詐指控。

弗拉特指出，由於滙豐有長期政策禁止向在伊朗做生意的客戶提供銀行服務，以免可能因為違反美國的制裁令而受罰，因此滙豐的高層人員在2013年與孟晚舟會面，正正是要找出Skycom是否有在伊朗出售美國禁運的電訊設備，而Skycom是否和華為有關係；但孟晚舟卻沒有在會面中說出全部事實，而事實上，華為是透過一家控股公司擁有Skycom。

弗拉特稱，孟晚舟必須向滙豐坦白，因為這對滙豐決定是否繼續向華為提供貸款非常重要，孟晚舟應該披露足夠資料，以讓滙豐作出一個能夠保護自己的決定；弗拉特續指，滙豐銀行因孟晚舟的行為而受到損害，就足以確立她的欺詐罪名；而滙豐在有可能選擇不借出金錢的時候卻借出了，已經是一種損害。

孟晚舟的代表律師桑德勒（Mark Sandler）則反駁，加拿大司法部始終沒有證明，孟晚舟在2013年向滙豐高層所作的簡報，與滙豐決定將涉及伊朗的交易在美國的金融體系中結算，兩者有何因果關係。

法官霍姆斯在雙方陳詞後，定於10月21日再開庭，就辯方提出的濫用程序指控，以及是否建議加拿大司法部長將孟引渡到美國受審兩方面，宣布裁決日期。