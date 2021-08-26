玉山大火連燒12日　通訊委員會官員遭起訴停職

台灣最高峰玉山八通關今年5月發生大火，連續燃燒12日才撲熄，被焚毀森林面積達79.7公頃，損失估計達2億新台幣（約5,500萬港元）。檢察官查出，山火起因是的台灣通訊委員會（NCC）專門委員喬建中等5名登山客砍樹並檢拾營地枯木生火引起。南投地檢署周三（25日）依違反森林法對喬建中等人提起公訴，量刑最多7年。

檢方起訴指出，玉山八通關杜鵑營地隸屬林務局玉山事業區第52林班地。是次山火，嘉義林管處動員910人次、直升機總計83架次，投水量大約為160公噸才撲熄。喬建中曾聲稱因為煮早餐不慎踢翻爐火，並主動報案，但其後被揭發說謊。

南投地檢署承辦檢察官鄭文正與負責森林保護的保安警察第七總隊、嘉義林管處和南投縣消防局等人上山，經5天4夜現場勘查，及由山友提供影片和衞星影像，查出喬建中與4名好友上山，在杜鵑營地紮營，由鍾、彭、吳姓等3人檢拾枯木，鍾男更鋸走一些倒伏木當木塊，用來生火煮晚餐和取暖。隔日凌晨，喬建中起床發現營火堆下方腐質層形成悶燒，並引燃地面的玉山箭竹、松針及林木，火勢失控才通報消防單位。

除面臨判刑外，林務局局長林華慶也表示，該局會向各被告索償，金額料創該局求償額新高。另事件發生後，喬建中已被調離原職。周三檢方提出起訴後，NCC再依公務員懲戒法第5條，將其停職。