男子打造噴射引擎單車　立志打破世界紀錄

台灣台南市一名37歲王姓男子，為了一圓小時候夢想，近日找來大學教授設計，花33萬元（新台幣，下同，約9.4萬港元）打造渦輪噴射引擎單車，並在郊區無人街道測試。相關影片在網絡流傳後，引起輿論熱議，甚至惹來警方開出噪音勸導單。惟王男周四（2日）表示，他已立志打破噴射單車時速333公里的世界紀錄。

王男家住安南區，平日在安平區從事汽車美容業。他從小就夢想擁有遙控噴射飛機，長大後才知道玩遙控飛機需長時間訓練，且要有場地，為了一圓操控駛噴射機械的快感，他改為設計噴射單車，先花15萬元（約4.3萬港元）購買了一輛可承受高速衝力的單車，再花18萬元（約5.1萬港元）購買模型機噴射引擎，以煤油當燃料。他又請大學教授幫忙，在車身設計符合高度強度的引擎架，花3周改造完成。

王男曾多次親身測試噴射單車，坦言很享受噴射引擎轉速時發出的聲音，雖然起初因速度很快而感到害怕，但後來漸漸習慣。從他拍攝的影片可見，其單車時速高達133公里，惟因警察開出噪音勸導單，讓他不得不暫時將引擎拆下。

王男表示，噴射單車在世界各國很常見，台灣也有大學航太科系做過研發實驗。他希望台灣的相關法規完整後，能找到適合的道路作實驗，並重新打造更穩定的車架，加裝第2顆噴射引擎，一舉打破世界紀錄。