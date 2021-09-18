稱遭親華勢力滲透　維基百科封禁7名中國編輯

英媒周五（17日）引述維基百科基金會（Wikimedia Foundation）指，讓公共用戶自由編輯的網絡工具書維基百科已遭滲透，用以幫助中國推進其目標，直指滲透行動已威脅到維基百科的根基。該基金會近日為此設立一個虛假訊息團隊，並對7名被指與中國組織有關的編輯下禁令。

維基百科基金會副主席丹尼斯（Maggie Dennis）在一份給志願編輯的備忘中表示，此案的範圍和性質屬前所未有，基金會已調查中文維基百科中的滲透情況近一年，但至今夏，對志願編輯安全的可信威脅已迫使他們優先採取迅速回應。她指出，有團體用戶致力佔據維基百科的編輯權，以支持特定觀點，基金會正抗衡相關行動。

丹尼斯表示，滲透者試圖宣傳中國的目標，以他們所實施的訊息過濾演繹，並操控內容，但直言不能就此將矛頭指向中國政府，因沒有確切證據。據報，內地和香港的志願編輯曾在關於香港政治事件的維基百科文章中展開「編輯戰」。維基百科針對有300名成員的中國大陸維基人用戶組（Wikimedians of Mainland China）展開長期深入調查，已封禁當中7名用戶，並撤銷另外12人的管理者權限。

維基百科亦擔憂，掌握大權的管理者選舉可能被操控，編輯過程亦恐遭壓倒性的控制，另有其他編輯被要求修正自己的行為。中國大陸維基人用戶組回應時，批評維基百科基金會的做法是對一小部分人毫無根據的誹謗，未經考究也未聽取社群意見，便作出相關封禁行動。