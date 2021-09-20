大陸施壓礙採購零件　傳台製潛艇生產受阻

台灣自製潛艇爆出工程受阻傳聞，有台媒引述知情人士稱，台製潛艇工程因零件採購受阻，影響後續施工。惟軍方相關人士反指傳聞是外行人的說法，並強調軍方採購各項潛艇主要裝備時，已跟對方簽約，保證相關零件的供應。

台媒周一（20日）報道，根據行政院送交立法院的施政報告提到，台製潛艇的原型將於今年11月安放龍骨。但有知情人士指出，該計劃正面臨非常嚴重的樽頸，當中主因是遭到中國大陸打壓與破壞，加上台灣內完全沒有潛艇設計和製造的經驗。據指，一些生產潛艇零件的歐洲及中亞廠商，遭大陸以外交打壓，甚至直接由陸企入股廠商，影響出貨給台灣。

但另一台媒引述軍方人士稱，正在施工的潛艇是原型，編列預算以建造和設計費用為主，工程還未進入量產階段，不存在採購零件困難的問題。另即使目前在潛艇原型的工程上，也沒有出現缺乏零件的問題，很多裝備已陸續安裝。

至於外傳在工程初期受僱的南韓技術顧問，傳因未經該國政府同意赴台工作，向台方辭任。軍方人士則駁斥，該名韓籍顧問是因為偷偷拉生意，將台灣製造潛艇的事隨意對外談論，涉及嚴重洩密而遭解僱。實際是該韓籍顧問現時欲重返台灣，才製造傳聞。