華國務院公布新疆人口白皮書　斥種族滅絕屬謊言

國務院在周日（26日）發表《新疆人口發展》白皮書，指出在1949年起，新疆的少數民族人口數字及預期壽命均大幅提高，強調當地人口發展是必然結果，直指有「境外反華勢力」編造「種族滅絕」的謊言，遏制中國發展。

白皮書分成「新疆人口發展的歷史」、「新疆人口的現狀」、「維吾爾族人口的發展」、「新疆人口發展的現實必然性」、「新疆人口發展的趨勢」及「關於境外反華勢力炒作的幾個問題」6個部分，內容長近萬字。當中指出，當地因工業化、城鎮化、現代化的進程，由「高出生、高死亡、低增長」到「高出生、低死亡、高增長」，並正向「低出生、低死亡、低增長」轉變，符合世界人口發展的普遍規律。

白皮書續指，預料新疆的少數民族人口會隨社會穩定紅利持續釋放，保持穩步增長，人口流動趨於活躍，並表示此為中國人口發展的縮影及「統一的多民族國家促進少數民族人口健康發展的成功範例」。白皮書又指，新疆人口的發展是過去任何一個歷史時期無法比擬，批評新疆種族滅絕為欺世謊言，企圖國際輿論，並認為此圖謀注定不會得逞。