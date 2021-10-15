解放軍俘虜越線印軍片曝光　逐一蒙眼帶走

中印邊境局勢升級，近日再出現對峙局面，但中方否認有解放軍士兵「越線」被扣。內地官媒周四（14日）在網上發放影片，顯示中國邊防士兵俘虜印度士兵的情況，可見多人被逐一蒙眼帶走。

內地官媒記者分享的影片中可見，解放軍邊防士兵兩人一組，帶走被俘虜的印度士兵，至少有10多名印軍俘虜被白布蒙住雙眼，一邊被扶着臂膀向前走。解放軍士兵期間不時出聲提醒「扶好了」、「使點勁」。記者在貼文中表示，片中可以看出印軍未受到任何虐待，強調「解放軍是對待敵人俘虜最文明的軍隊」，又指「視頻中這些印度士兵和軍官同意我的看法」。

印媒早前報道指，解放軍士兵在藏南地區實際控制線附近越線被扣，中國軍媒其後反駁相關炒作是子虛烏有，與事實不符。中印周日（10日）剛舉行第13輪軍長級會談，惟中方指印方堅持不合理要求，印媒更形容會談以破裂告終。此際，中國社交媒體亦流傳出疑似去年加勒萬河谷衝突中被俘印軍的臉腫照片，清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰認為，這些照片告訴印方和國際社會，中國有決心也有能力保衞自己領土和邊境和平穩定。