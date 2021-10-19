台網紅用換臉軟件製色情片　一度交不出保釋金

台灣26歲網紅小玉（本名：朱玉宸）涉嫌利用AI技術DeepFake軟件，將多名網紅和議員的臉與色情片的AV女優合成，檢警將小玉、22歲的莊男及24歲的耶女（網紅：笑笑）逮捕。檢方周一（18日）諭知小玉以50萬元（新台幣，下同，約13.8萬港元）交保，但他遲遲繳不出，檢方決定減至30萬元（約8.3萬港元）。小玉親友及後在當晚9時許抵達新北地檢署交付保金。小玉、莊男離開時不發一語。

小玉等人離開地檢署時，面對媒體詢問犯案動機、是否要道歉等問題，小玉等人均未有回應，便立即乘坐的士離開。警方調查指，自去年7月起，數名網紅性愛影片在網絡上流傳，經查為小玉等人透過DeepFake技術，將網紅、藝人等頭像移植到AV女優身上，並從中銷售圖利。很多粉絲為了能收看網紅性愛影片，支付數百元不等的會費給小玉，加入他經營的私密聊天群組。

台媒亦報道，莊男的工作內容是每天看色情片，然後挑選適合的拿來做「變臉」合成的素材，月薪10萬元（約2.78萬港元）。有調查警員不禁表示，應該是最爽的高薪工作。