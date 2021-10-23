中俄海軍10艦　首次聯合巡航西太平洋

中俄兩國海軍早前結束在日本海的演習後，派出10艘軍艦組成編隊，首次聯合通過日本津輕海峽進入太平洋，引發外界關注。俄羅斯國防部周六（23日）證實，兩國軍艦首次在西太平洋展開聯合巡航；分析相信此舉針對美國及日本。

俄羅斯國防部表示，兩國海軍周日（17日）至周六聯合巡航西太平洋，目的是展示俄羅斯及中國的國旗、維護亞太地區的和平及穩定、保護兩國海上經濟活動。今次聯合巡航距離3,148公里，兩國海軍官兵期間展開聯合戰術機動等多項訓練；中俄「海上聯合—2021」聯合軍演上周四（14日）至周日在日本海舉行。

組成這支中俄聯合編隊的軍艦，由中國055型萬噸級驅逐艦南昌號、052D型驅逐艦昆明號、054A型護衞艦濱州號及柳州號、903A型補給艦東平湖號，以及俄羅斯驅逐艦潘捷列耶夫海軍上將號及特里布茨海軍上將號、導彈測量船克雷洛夫元帥號、護衞艦響亮號及俄羅斯聯邦英雄阿爾達爾‧齊登扎波夫號組成。

日本防衞省周四（21日）表示，中俄海上編隊周一（18日）通過津輕海峽後，沿着日本太平洋海域南下；周四凌晨駛至伊豆群島須美壽島和鳥島之間的海域向西前進，期間中國海軍卡28及俄羅斯海軍卡27艦載直升機升降。日本自衞隊出動海上巡邏機、掃雷艇、護衞艦應對，戰機緊急升空回應中俄直升機起飛。

這並非中俄兩軍首次聯合巡航，2019年7月23日，兩國空軍在東北亞地區實施首次聯合空中戰略巡航，中方派出兩架轟6K轟炸機，俄方出動兩架圖95轟炸機。去年12月22日，兩國轟炸機在日本海、東海等空域展開聯合空中戰略巡航。中國國防部當時表示，行動屬於中俄兩軍年度合作計劃項目，並不針對第三方。