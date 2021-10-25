中國兵器工業集團前董事長尹家緒　涉受賄被捕

中國兵器工業集團有限公司前黨組書記、董事長尹家緒涉嫌受賄案，最高人民檢察院周一（25日）消息指，案件由國家監察委員會完成調查，移送檢察機關審查起訴。最高檢日前以涉嫌受賄罪、為親友非法牟利罪對尹作出逮捕決定，正進一步辦理該案。

中央紀委國家監委今年4月通報，尹家緒涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。早前通報批評，尹利用職務便利在企業經營、款項結算等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物；又濫用公權力，將本單位的盈利業務交由親友經營謀取私利，致使國家利益遭受巨額損失等。他於上月遭開除黨籍，取消其享受的待遇，並收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

尹家緒生於1956年4月，是重慶人，在重慶大學管理科學與工程專業畢業，有博士研究生學歷。他曾在重慶渝州齒輪廠、西南兵工局、中國兵器裝備集團公司、長安汽車（集團）公司擔任不同要職，並於2010年起擔任中國兵器工業集團公司黨組書記、副總經理，2013年升任董事長，曾獲選為中共十六大代表以及第十屆、十一屆全國人大代表。