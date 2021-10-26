手機傳圖性騷擾女乘客　台男遭查辦

台灣台北市一名女子日前乘搭捷運列車時，iPhone手機突然收到一個經AirDrop傳來的檔案，打開後竟是一張男子下體照片，懷疑是對面正滑動手機的男子傳來不雅圖片性騷擾。台北市捷運警察隊接報後翻查相關影像比對，將涉事男子依違反性騷擾防治法移送法辦。

受害女子發現該名陳姓男子的行徑後，對方匆忙下車離開，女子隨即報警，由台北市捷運警察隊偵辦，成功逮獲疑犯。警方表示，AirDrop是蘋果手機系統專屬的傳送資料功能，提醒陌生人傳來的資料可能令人不適，也可能是電腦病毒，呼籲民眾使用手機時注意網絡安全設定，勿使用來路不明的網絡分享源，更不要隨便開啟內容不明的郵件或訊息。

捷運警察隊表示，近來在捷運上發現有民眾試圖隨機對iPhone使用者，以AirDrop發送題為「防疫小常識」等的檔案，實際卻是猥褻圖片試圖性騷擾他人，此類屬新形態犯罪手法，稱為「數碼無線匿名傳輸圖文資訊性騷擾」，傳送者已觸犯散布猥褻物品罪及性騷擾防治法，最高可判囚2年及罰款10萬元新台幣（約2.8萬港元）。

警方建議民眾在AirDrop設定勾選「只限聯絡人」，拒收陌生人訊息，避免受到騷擾。若遇類似騷擾，先記下周邊環境和人物，並記錄接收檔案時間、車廂編號或車次班號等，並將接收畫面截圖存證，通知站務人員或警方。

駐台記者郭良傑報道