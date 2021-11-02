商務部要求保障生活必需品供應　鼓勵家庭做儲備

內地商務部周一（1日）於官網發布消息稱，該部門近日印發關於今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知，為保障今冬明春廣大人民群眾生活必需品供應充足作部署，切實做好市場保供穩價工作。通知又鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要。

通知強調，各地商務主管部門要緊緊圍繞保供穩價工作目標，壓實「菜籃子」市長負責制，細化工作措施；加強與有關部門的工作協調；建立完善省際間和本地區聯保聯供機制，健全有關工作方案，根據形勢及時開展跨區域調運；加強市場運行監測，每日跟蹤蔬菜、肉類等重點生活必需品供求和價格變化情況，及時預測，及早預警。

通知要求各地支持鼓勵大型農產品流通企業，與蔬菜、糧油、畜禽養殖等農產品生產基地建立緊密合作關係，簽訂長期供銷協議；耐儲蔬菜要提前採購，鎖定貨源；健全完備本地肉類儲備規模及管理制度；北方省份要按時完成本年度冬春蔬菜儲備計劃，南方省份要根據自身情況建立完善蔬菜儲備；及時投放肉類、蔬菜等生活必需品儲備，補充市場供應。

通知又要求加強應急投放網絡建設，優化應急投放集散地和投放網點，確保投放渠道暢通有效；充分利用大型連鎖商貿企業網絡優勢，保障在重要時段和緊急情況下商貿供應網絡正常運營；及時發布商品市場供求和價格訊息，穩定社會預期；在疫情防控採取封閉管理措施情況下，要迅速公布保供網點貨源、地址、聯繫方式等訊息，滿足居民在突發事件情況下生活必需品採購需求。