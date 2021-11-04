美國防部大幅調高中國核彈數目估算　到2030年達千枚

美國國防部周三（3日）向國會提交年度中國軍力報告，大幅提高對中國核彈頭數量增加速度的估算，指中國的核彈頭數量到2030年美國國防部周三（3日）向國會提交年度中國軍力報告，大幅提高對中國核彈頭數量增加速度的估算，指中國的核彈頭數量到2030年，會由現在的約200多枚大增3倍達到1,000枚，遠高於去年報告估計的400枚。

報告亦估算，到2027年中國核彈頭數量已增至700枚。報告指，中國未來十年的目標是實現核力量現代化、多樣化及擴張，而解放軍演進其能力及觀念，以持續增強中國「打贏強勁敵人的能力」，令大陸更有能力脅迫台灣。美媒認為，「強勁敵人」所指的可能是美國。

報告又認為，中國正尋求建立一個海外基地及物流樞紐網絡，或可干擾美軍的軍事行動，並能夠支持解放軍採取行動應對美軍。此外，報告又指中國正在擴張陸上、海上和空中的核武發射平台，並正在建設支持這重要核力量擴張的基建；亦指中國已開始建造至少3個導彈發射場，當中包含數百個可以發射洲際彈道導彈的地下發射井。

報告亦重申，五角大廈對於台灣日益面臨壓力、中國的化學及生物計畫及技術進步感到擔憂。美國高級國防官員向記者簡報軍力報告時，列出中國大陸對台行動的潛在可能，包括聯合封鎖台灣、全面兩棲進攻、進行空中和導彈襲擊、進行網絡攻擊、奪取近海島嶼等等各種選項。但這位官員拒絕透露其中哪一種最有可能發生，或者有否可能發生；他也不肯透露美國軍方是否看到大陸和台灣之間，近期甚至中期有否發生武裝衝突的風險。

報告亦估算，到2027年中國核彈頭數量已增至700枚。報告指，中國未來十年的目標是實現核力量現代化、多樣化及擴張，而解放軍演進其能力及觀念，以持續增強中國「打贏強勁敵人的能力」，令大陸更有能力脅迫台灣。美媒認為，「強勁敵人」所指的可能是美國。

報告又認為，中國正尋求建立一個海外基地及物流樞紐網絡，或可干擾美軍的軍事行動，並能夠支持解放軍採取行動應對美軍。此外，報告又指中國正在擴張陸上、海上和空中的核武發射平台，並正在建設支持這重要核力量擴張的基建；亦指中國已開始建造至少3個導彈發射場，當中包含數百個可以發射洲際彈道導彈的地下發射井。

報告亦重申，五角大廈對於台灣日益面臨壓力、中國的化學及生物計畫及技術進步感到擔憂。美國高級國防官員向記者簡報軍力報告時，列出中國大陸對台行動的潛在可能，包括聯合封鎖台灣、全面兩棲進攻、進行空中和導彈襲擊、進行網絡攻擊、奪取近海島嶼等等各種選項。但這位官員拒絕透露其中哪一種最有可能發生，或者有否可能發生；他也不肯透露美國軍方是否看到大陸和台灣之間，近期甚至中期有否發生武裝衝突的風險。