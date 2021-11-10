美國防部證實議員乘軍機訪台　稱符合台灣關係法

美國國防部當地周二（9日）證實同日該國國會議員到訪台灣，稱此行符合美國在《台灣關係法》之下的義務，又指國會代表團乘坐軍機出訪是慣例。大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三（10日）表示，堅決反對美國與台灣進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。同日大陸官媒亦批評美方此行「鬼鬼祟祟」，又形容美國議員乘軍機赴台是打「擦邊球」，以顯示沒有被大陸的威懾嚇住。

在媒體簡報會被問前往台灣的美國代表團據指包括2名軍方人員時，美國國防部發言人柯比表示，這是國會的訪問團，這類訪團使用美軍軍機並不罕見，但未交代訪問團成員身份。他又指出，這是國會代表今年第2次訪問台灣，屬正常情況，也符合美方在《台灣關係法》的義務。該法獲得包括民主與共和兩黨歷任政府支持，目的是協助台灣強化自我防衞需求。

據報，美國軍方C40A運輸機當晚共載着13人抵台，當中包括4名共和黨參議員，2名眾議員、2名軍官及5名隨行人員。訪問團此行目的主要為了解台海軍事現況。上一次美國參議員訪台是今年6月6日，當時民主黨參議員譚美‧達克沃斯和庫恩斯，以及共和黨參議員蘇利文搭乘美國空軍C17運輸機飛抵松山機場，宣布美方將對台捐贈75萬劑新冠疫苗。

朱鳳蓮在周三舉行的國台辦記者會上表示，陸方敦促美國一些國會議員恪守一個中國原則和陸美三個聯合公報有關規定，不要向「台獨」勢力發出錯誤信號，否則只會給台海和平穩定帶來進一步損害。她強調民進黨當局「倚美謀獨」注定失敗。

大陸官媒同日發文稱，以議員竄訪為代表的美台勾結，還有那些虛張聲勢的示強，都屬於台海局勢不斷發展中的快消品，對應的是民進黨當局、美國政客們的短線利益。它們無異於過眼雲煙，無法成為影響台海鬥爭結局的實力積累的一部分。