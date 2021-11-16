美日加強戰術技能　首次南海反潛演練

中美元首周二（16日）舉行視像會晤當天，美國海軍與日本海上自衞隊首次在南海舉行反潛演習，日方更出動即將改裝為航空母艦的直升機驅逐艦加賀號。值得一提的是，中國海軍一支護衞艦編隊早前也在南海，展開反潛攻擊演練。

日本海上自衞隊表示，由加賀號及驅逐艦村雨號組成的「印太部署2021」特遣部隊，聯同P1海上巡邏機及一艘常規動力潛艇，在南海與美國海軍神盾驅逐艦米利厄斯號及P8A海上巡邏機展開雙邊反潛演習，進一步改善海上自衞隊的戰術技能及與美國海軍的互操作性，同時改善基於美日同盟的威懾能力及力量。

美日兩國艦艇近期在南海的活動頻繁，上周一（8日）至上周五（12日），村雨號、加賀號、米利厄斯號在南海演習，之後訪問菲律賓蘇碧灣；村雨號及加賀號周日（14日）結束訪問後，在南海與菲律賓海軍護衞艦何塞‧黎剎號演習。日本海上自衞隊重申，將繼續與美國海軍整合，貢獻於支援印太地區的穩定。

中國官媒周一（15日）報道，解放軍056A型輕型護衞艦文山號及南充號近日在南海演練攻擊潛艇，被指是回應美國攻擊核潛艇在區內活動。兩艦得知附近有敵方潛艇活動後進入戰鬥狀態，做好魚雷防禦和對潛攻擊準備；連續4天，南部戰區海軍護衞艦編隊展開編隊搜攻潛、對空防禦，對海打擊等多個課目訓練。