裝修師傅入錯屋　南京業主單位豪裝慘拆光

江蘇省南京市近日發生一宗烏龍裝修事件，當地市民彭女士今年9月花800萬元（人民幣，下同，約990萬港元）購入一個連帶裝修的住宅單位。惟近日她接到物業管理通知，因裝修師傅不小心走錯門，竟將其家的全新裝修拆除，令她和丈夫欲哭無淚。

據內媒報道，彭女士在當地所街一幢樓高40多層的住宅，購入19樓一個單位，面積約160多平方米。單位是連帶裝修交付，每平方米裝修價格3,000元（約3,700港元），換言之單是裝修費用便值48萬元（約59.4萬港元）。本月4月，物管通知彭女士稱，其單位被拆走一部分地板。但內媒上周六（13日）到單位查看時，發現單位內大小房間一共6扇門和門框都被拆除，白色的牆身寫着「拆」字，主人睡房的衣帽間牆體被砸，露出了鋼筋。

負責裝修的工頭蘇師傅表示，對事件後悔莫及。當日他原本是到39樓的單位裝修，卻誤進19樓的單位。他又表示密碼是裝修單位的業主告訴他，沒想到可以打開其他單位的大門。物管人員表示，大廈所有層數的同房型單位，初始密碼都是一樣，目的是在交樓初期方便發展商的工程隊進入單位「執漏」。物管人員又稱，他們會對申報裝修的單位，每日上下午各上門巡查一次。但由於彭女士沒有申報裝修，所以工作人員未到其單位巡查。

事發後彭女士與蘇師傅協商過程中，本應裝修的單位業主未露面，蘇師傅表示會盡力來彌補和處理。目前彭女士要求物管協助確定損失情況。對於蘇師傅提出復原單位，彭女士的丈夫則認為很難界定何謂「復原」。當地律師事務所合伙人凌建豪律師表示，如果遭誤拆的業主不接受恢復原狀，且雙方協商無果，可以找第三方進行評估。從責任上來說，物管公司有責任但不大，至於39樓業主因為沒有指示錯誤，應該也沒有責任。