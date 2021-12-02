中消協回應加拿大鵝事件　指違法侵害消費者權益

加拿大高檔冬裝品牌「加拿大鵝」（Canada Goose）在內地的專門店，被指拒絕客戶退貨因而捲入風波。周三（1日）公司最終讓步，安排客戶退款，上海市消保委則約談該公司。一日後，中消協也在官網發文，強調任何品牌在消費者面前都沒有特權。

中消協周四（2日）發文稱，在這次「加拿大鵝」的消費維權事件中，消費者先遭遇「中國大陸店售貨品均不得退款」等歧視性「更換條款」，後被要求出示質量檢測證明。根據內地法規，涉事經營者對消費者因產品質量問題主張權利設置各類不合理條款門檻，涉嫌違背相關法律規定，侵害消費者合法權益。

中消協認為，經營者應當守法誠信經營，心懷責任擔當，努力為消費者提供優質高效的產品和服務，切實保障消費者合法權益。尊重消費者權利、保障消費者權益是經營者的應盡義務，它不僅應體現在營銷條款、協議、承諾、聲明中，更應落實到保證產品和服務質量、妥善處理消費者訴求的具體行動中。

上海市消保委周三就事件約談了加拿大鵝公司，並要求該公司就更換貨品的相關條款明確說明。周四上午該公司向消保委提交正式說明，但消保委副秘書長唐健盛認為說明內容空洞，只是介紹7天無理由退換貨政策，未能解釋為何內地不能按照加拿大鵝在其他國家的30天退貨政策。加拿大鵝公司人員表示會回報公司。