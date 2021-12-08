內地要求加強審理減刑假釋　杜絕司法腐敗

內地最高人民法院（下稱最高法）與最高人民檢察院、公安部、司法部於周三（8日）聯合發布意見，要求嚴格規範減刑、假釋，加強減刑假釋案件實質化審理，杜絕司法腐敗，提高司法公信力。

最高法指出，今年開展的全國政法隊伍教育整頓過程中，發現減刑、假釋案件過於依賴刑罰執行機關報請的材料，不少案件審理流於形式，缺乏有效監督，導致部分案件關鍵事實未能查清，矛盾和疑點被放過，甚至虛假證據得以蒙混過關，令個別案件引發負面輿情。

最高法指出，減刑、假釋只適用於確有悔改表現的罪犯，而如何審查判斷罪犯是否確有悔改表現，是實踐中的重點和難點。這次公布《關於加強減刑、假釋案件實質化審理的意見》，提出要堅持全面依法審查、主客觀改造表現並重、嚴格審查證據材料以及區別對待4項基本要求。

最高人民法院審監庭副庭長羅智勇在新聞發布會上表示，對於罪犯的計分考核材料，要認真審查考核分數的來源及其合理性。對於罪犯立功、重大立功的審查判斷，強調認定構成立功、重大立功中的「貢獻」，是指對國家、社會具有積極影響，而非僅對個人、單位有貢獻和幫助。另意見還對審查報請假釋的罪犯是否具有再犯罪危險、罪犯減刑後實際服刑刑期如何嚴格把握等問題作出規定。