台中研院實驗室人員染疫　零本土確診恐中斷

台灣新冠疫情趨緩，已超過一個月無出現出本土確診病例。不過有台媒周四（9日）報道，位於台北市的中央研究院南港P3實驗室一名工作人員，在進行有關新冠肺炎的實驗時染疫。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中傍晚證實事件，並稱目前正等待上述人員複檢，該案同時是台灣首宗實驗室感染個案。

報道引述台北市政府人員消息，該名實驗室人員是一名年約20多歲的年輕女性，在新北市居住。由於當事人是在進行試驗時中招，當局擬列為本土個案，意指台灣過去一個多月零本土確診的紀錄或中斷。不過，台媒就事件向台北市衞生局應詢先，後者未給予正面回應，只表示詳情須由指揮中心公布後才能對外說明。

陳時中傍晚與指揮中心發言人莊人祥在新北市板橋車站視察疫苗接種情況時，針對此事證實有一名感染者的檢測報告中發現帶有病毒，初步了解是在工作場所受感染。指揮中心專家小組召集人張上淳已前往現場了解及指揮防控工作，如在複檢中證實該員工確診，需立即展開隔離及病毒溯源調查，若證實個案為做實驗時染疫，將會列為本土個案。

莊人祥補充指出，該名實驗室工作人員在1周前出現咳嗽症狀，至周三（8日）出現嗅味覺異常，主動就醫後初步懷疑確診。另有知情人士向台媒透露，由於當事人有回到所住的社區，市衞生局已緊急進行疫調，估計至少匡列逾50人檢測及隔離。而消息傳出後，該個案足迹疑行經鄰近台北車站的京站時尚廣場台北店，業者亦在晚間宣布閉館清潔及消毒。