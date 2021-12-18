職校教師因體罰恐入獄　仍囑託學生不用介懷

山東青島市求實職業技術學院一名李姓男教師，早前在警局接回3名打架學生後，赫見他們又外出飲酒，盛怒下以鐵棍體罰3人臀部，後遭家長舉報。李男近日向3名學生透露，自己已打算以入獄為事件負責，囑託學生不用介懷、好好上學，「要有男子漢該有的樣子」。

事發於今年11月16日，當日3名學生因在校外打架傷人，被警方帶走拘留。李男翌日接到警方通知，遂前往警局與被打人士交涉，最終把調解賠償金由3萬元（人民幣，下同，約3.67萬港元）壓至8,000元（約9,799港元），並為3人墊付賠償金。3名學生離開警局當晚，在校內一間餐館飲酒慶祝，並因太遲返回宿舍，被管理員記名、通知李男。

翌日上午課前，李男傳喚3人到教師辦公室，先用木棍揮打各人掌心，打斷木棍後再借一把折扇繼續揮打；及後更從花盆抽出鐵棍，猛打3人臀部各15下。整個體罰過程時長近兩小時，3名學生強忍疼痛返回教室上課。當晚，3名學生把被體罰一事告訴家長，家長立即報警，經驗傷顯示其中兩人輕傷。

11月20日，涉事職校通報批評李男行為不當，決定予以開除。此後，李男曾當面向3名學生和各人家長當面道歉。惟家長不滿當日在場的教師未有制止，並表明不能接受學校的管理，決意興訟。後來，李男透過手機短訊開解3名學生：「出了這個事以後，你見我都不會說話了，沒那個必要，孩子，壞人還是我來當吧，也別給你糾結了」。

李男在短訊中續指，自己已放棄和解，決定循司法程序解決，「不就是進去（牢獄）嗎，哥受着，你也別自責吃難過...別再打架了，沒有人會和我一樣為你們再東奔西跑，加油，我相信你，就和我當初的青春一樣」。